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Тренер «Крыльев» Осинькин предположил настрой Глушенкова и Горшкова на матч 1-го тура РПЛ

Тренер «Крыльев» Осинькин предположил настрой Глушенкова и Горшкова на матч 1-го тура РПЛ
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о настрое игроков «Зенита» Юрия Горшкова и Максима Глушенкова, которые ранее играли за самарцев, на очный матч с «Крыльями Советов» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С Максимом я общался после сезона. Они готовы играть, и я могу сказать, если им доверят играть против нас, то они будут выкладываться на 100%, потому что они профессионалы», — сказал Осинькин в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, матч 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:30 мск.

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