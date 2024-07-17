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Агент Черышева допустил, что футболист перейдёт в российский клуб

Агент Черышева допустил, что футболист перейдёт в российский клуб
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Агент экс-вингера сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева Хорди Саллес рассказал, что футболист рассматривает возможность продолжить карьеру в отечественном чемпионате, однако не имеет предложений.

«Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России. Денис хочет продолжать играть, и Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры», — приводит слова Саллеса Sport24.

33-летний российский левый вингер Денис Черышев является воспитанником клубной академии мадридского «Реала». Помимо «Королевского клуба», в Испании Денис выступал за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

В августе 2022 года футболист подписал контракт с клубом итальянской Серии B «Венеция», где провёл два сезона. В июне 2024 года Черышев покинул «Венецию» в связи с завершением срока действия контракта, в прошедшем сезоне на его счету 168 игровых минут в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.

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