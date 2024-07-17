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Марко Ройс близок к переходу в новый клуб. Летом игрок покинул «Боруссию» Дортмунд

Марко Ройс близок к переходу в новый клуб. Летом игрок покинул «Боруссию» Дортмунд
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Немецкий полузащитник Марко Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник сообщает, что на данный момент не улажены все детали контракта, однако стороны близки к соглашению.

Ройс покинул дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступал в этом клубе с 2012 года. В прошлом сезоне опытный футболист провёл 42 матча во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач.

Всего за «Боруссию» Ройс провёл 428 матчей, в которых отметился 170 голами и 131 голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.

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