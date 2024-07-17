«Краснодар» объявил о трансфере Диего Косты из бразильского «Сан-Паулу»

«Краснодар» и бразильский «Сан-Паулу» оформили трансфер центрального защитника Диего Косты, он подписал контракт до конца июня 2029 года, сообщает официальный сайт «быков». Футболист будет выступать за «Краснодар» под четвёртым номером.

24-летний Диего Коста является воспитанником «Сан-Паулу». С 2020 года он провёл в его основной команде 161 матч, в которых забил пять голов. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость Косты по версии Transfermarkt — € 3,5 млн.

Ранее стало известно, что центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо перешёл в бразильский «Атлетико Минейро». Он активировал опцию и прервал контракт с «быками».

«Краснодар» вступит в новый сезон РПЛ в выездном матче с «Ахматом» в 1-м туре. Игра состоится 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.