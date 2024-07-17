Ещенко: в новом сезоне РПЛ никому не получится потягаться с «Зенитом»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко считает, что санкт-петербургский «Зенит» является основным претендентом на победу в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Учитывая, что «Спартак» делает, надеюсь, что они будут бодаться и будут в тройке. Но учитывая, что делает «Зенит»: они ослабляют конкурентов и не дают шансов другим командам. На данный момент, никому не получится потягаться с «Зенитом», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.