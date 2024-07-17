Новичок «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее назвал своих футбольных кумиров

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее назвал бразильского полузащитника Роналдиньо, а также шведского нападающего Златана Ибрагимовича своими кумирами.

«Роналдиньо, безусловно, мой герой», — приводит слова Зиркзее пресс-служба клуба. Свой выбор Зиркзее объяснил ослепительными навыками и заразительно жизнерадостным отношением бразильца.

«Златан был тем, на кого я действительно равнялся», — сказал Зиркзее.

14 июля пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Форвард подписал контракт с английским клубом до лета 2029 года.

Напомним, 23-летний Зиркзее выступал в составе «Болоньи» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.