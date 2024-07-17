«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Мактоминея в «Фулхэм» — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Фулхэма» о трансфере полузащитника манкунианцев Скотта Мактоминея, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, сумма предложения составляла ниже, чем € 30 млн, за которые «Манчестер Юнайтед» будет готов расстаться с Мактоминеем. При этом интерес к шотландцу продолжает проявлять «Галатасарай», который, как ранее сообщали другие СМИ, выбирает между Мактоминеем и Венделом из «Зенита».

27-летний Скотт Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл весь путь от молодёжной до основной команды. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает шотландца в € 32 млн.

В минувшем сезоне Мактоминей сыграл 43 матча в составе манкунианцев во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.