«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Мадридский «Реал» признан самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance, которая представила рейтинг мировых футбольных брендов.

Стоимость «Реала» выросла на 16% по сравнению с прошлым годом — теперь клуб стоит € 1,685 млрд. В прошлом году рейтинг возглавил «Манчестер Сити», который сейчас расположился на втором месте со стоимостью в € 1,611 млрд. Третье место в рейтинге занимает «Барселона» — её стоимость составляет € 1,542 млрд.

«Манчестер Юнайтед» (€ 1,398 млрд) и «Ливерпуль» (€ 1,380 млрд) находятся на четвёртой и пятой строчках рейтинга соответственно. Далее идут «Бавария» (€ 1,236 млрд), «ПСЖ» (€ 1,208 млрд), «Арсенал» (€ 996 млн), «Тоттенхэм» (€ 868 млн) и замыкающий десятку самых дорогих футбольных брендов «Челси» (€ 838 млн).