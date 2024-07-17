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«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира
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Мадридский «Реал» признан самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance, которая представила рейтинг мировых футбольных брендов.

Стоимость «Реала» выросла на 16% по сравнению с прошлым годом — теперь клуб стоит € 1,685 млрд. В прошлом году рейтинг возглавил «Манчестер Сити», который сейчас расположился на втором месте со стоимостью в € 1,611 млрд. Третье место в рейтинге занимает «Барселона» — её стоимость составляет € 1,542 млрд.

«Манчестер Юнайтед» (€ 1,398 млрд) и «Ливерпуль» (€ 1,380 млрд) находятся на четвёртой и пятой строчках рейтинга соответственно. Далее идут «Бавария» (€ 1,236 млрд), «ПСЖ» (€ 1,208 млрд), «Арсенал» (€ 996 млн), «Тоттенхэм» (€ 868 млн) и замыкающий десятку самых дорогих футбольных брендов «Челси» (€ 838 млн).

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