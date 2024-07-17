Тренер «Химок» Артига: должны быть две премии — «Золотой мяч» и «Золотой мяч для Месси»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался об основных претендентах на получение «Золотого мяча» 2024 года.

«Всегда говорю, что должны быть две премии «Золотой мяч» и «Золотой мяч для Месси». Лео сейчас не выступает в топ-лиг, но он выиграл Кубок Америки. Поэтому должна быть отдельная премия для Месси и отдельная для футболистов, которые заслуживают эту награду по проведённому сезону.

Нет никаких сомнений, что Родри провёл выдающийся сезон как в «Манчестере», так и в сборной Испании. Он лучший полузащитник в Европе прямо сейчас. Обычно, конечно, награда достаётся нападающим. У испанцев «Золотой мяч» получал только Луис Суарес. Было бы очень справедливо, если бы «Золотой мяч» сейчас достался Родри», — приводит слова Артиги Metaratings.

Церемония вручения «Золотого мяча» в 2024 году пройдёт 28 октября в парижском театре Шатле. 4 сентября будут объявлены имена номинантов на «Золотой мяч».

«Золотой мяч» ежегодно вручается France Football с 1956 года и считается самой престижной наградой, которую футболист может получить в знак признания его выдающихся достижений и исключительного таланта. Победителем «Золотого мяча» 2023 года среди мужчин является Лионель Месси, завоевавший эту награду в восьмой раз.