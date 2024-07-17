БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Испании посадили фаната за расистские высказывания в адрес игроков «Реала» на форуме

В Испании посадили фаната за расистские высказывания в адрес игроков «Реала» на форуме
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» сообщил, что испанский суд вынес приговор фанату, который оскорблял на форуме издания Marca защитника «Королевского клуба» Антонио Рюдигера и нападающего Винисиуса Жуниора.

«Обвиняемый был признан виновным, в частности в двух преступлениях против нравственности, совершённых против Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера, оба из которых были отягчены расистскими мотивами, а в случае Антонио Рюдигера — также презрением к его религии.

Это уже второй обвинительный приговор по уголовному делу за расистские оскорбления в адрес игроков мадридского «Реала».

«Реал» Мадрид, который вместе с Винисиусом Жуниором выступил в качестве частного обвинителя в этом судебном разбирательстве, продолжит работу по защите ценностей нашего клуба и искоренению любого расистского поведения в мире футбола и спорта», — говорится в заявлении клуба.

Материалы по теме
Мощнейший скандал в «Челси» из-за песни Аргентины. Один игрок обидел полкоманды
Мощнейший скандал в «Челси» из-за песни Аргентины. Один игрок обидел полкоманды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android