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«Гильермович». Маринато Гильерме рассказал о присвоении своему сыну отчества

«Гильермович». Маринато Гильерме рассказал о присвоении своему сыну отчества
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Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что настоял на присвоении своему младшему сыну отчества после рождения.

«Я специально сказал, чтобы у моего сына было отчество: «Гильермович». Он Габриэл Гильермович Маринато», — сказал Гильерме в эфире выпуска «Плохие футболисты» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Маринато Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

Голкипер после получения российского гражданства в 2015 году также провёл 17 матчей в составе сборной России по футболу.

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