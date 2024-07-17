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Стало известно, из-за чего «Барселона» хочет ускорить переход Нико Уильямса в клуб

Стало известно, из-за чего «Барселона» хочет ускорить переход Нико Уильямса в клуб
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«Барселона» хочет форсировать переговоры с «Атлетиком» из Бильбао о переходе нападающего Нико Уильямса в каталонский клуба из-за интереса к игроку со стороны команд английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, на сегодняшний день переговоры между испанскими клубами находятся в активной фазе.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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