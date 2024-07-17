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«Ювентус» объявил о продлении контракта с Фабио Миретти

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Фабио Миретти
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«Ювентус» подписал новый контракт с 20-летним полузащитником Фабио Миретти, сообщает официальный сайт туринцев.

«Впереди нас ждут новые вызовы. Поздравляем тебя, Фабио!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Ювентуса».

Отмечается, что новое соглашение с футболистом рассчитано до июня 2028 года.

Фабио Миретти является воспитанником «Ювентуса». Он находится в системе туринского клуба с 2011 года. За основную команду полузащитник дебютировал в сезоне-2021/2022. В минувшем сезоне Миретти провёл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и стольким же количеством результативных передач.

Полузащитник регулярно вызывается в молодёжную сборную Италии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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