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«Байер» близок к завершению сделки по переходу нападающего «Ренна» — Плеттенберг

«Байер» близок к завершению сделки по переходу нападающего «Ренна» — Плеттенберг
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Нападающий «Ренна» Мартен Терье близок к переходу в леверкузенский «Байер». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Терье подпишет долгосрочный контракт с клубом.

Терье в прошлом сезоне сыграл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В прошлом сезоне «Байер» стал чемпионом Германии и дошёл до финала Лиги Европы, где уступил итальянской «Аталанте» со счётом 0:3. Также на счету «Байера» Кубок Германии, в финале которого подопечные Хаби Алонсо обыграли «Кайзерслаутерн» со счётом 0:3.

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