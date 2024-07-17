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«Он хороший парень». Маскерано встал на защиту Энцо во время скандала с расистской песней

«Он хороший парень». Маскерано встал на защиту Энцо во время скандала с расистской песней
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Бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался об Энцо Фернандесе, являющемся главным фигурантом скандала с расистской песней в исполнении футболистов аргентинской национальной команды в адрес сборной Франции.

«Я знаю Энцо, он хороший парень, у которого нет с этим проблем. Часто такое бывает, что вырезают отрывки из видео с празднованием, вырывая всё из контекста», — приводит слова Маскерано Goleada Info.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Французские игроки «Челси», за который выступает Фернандес, были очень возмущены поведением Энцо. Клуб начал расследование, Фернандес принёс публичные извинения.

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