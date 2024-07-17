«Последние несколько недель были как на американских горках». Зиркзее — о переходе в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее поделился впечатлением от перехода в клуб.

«Последние несколько недель были как на американских горках. У меня были очень хорошие впечатления, и я очень рад оказаться здесь. Очевидно, что переход в «Манчестер Юнайтед» — это что-то очень позитивное.

Я не могу дождаться, когда начну и продолжу то, что я в основном делал в прошлом сезоне. Я просто надеюсь совершенствоваться каждый день и делать всё, что в моих силах», — приводит слова Зиркзее пресс-служба клуба.

14 июля пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Форвард подписал контракт с английским клубом до лета 2029 года.

Напомним, 23-летний Зиркзее выступал в составе «Болоньи» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.