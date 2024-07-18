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Сёмин: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» обязаны составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне

Сёмин: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» обязаны составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне
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Бывший главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Юрий Сёмин рассказал, кто должен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул в новом сезоне РПЛ.

«То, что только «Зенит» хорошо усилился, – это проблема других команд. Такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» просто обязаны составить конкуренцию «Зениту».

Эти клубы должны найти мотивацию и противостоять петербуржцам. Получится у них или нет – другой вопрос, но задачу такую должны ставить. «Зенит» правильно работает, а другим нужно разобраться в себе», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, действующим победителем РПЛ является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо».

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.

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