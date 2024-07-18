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«Бордо» рискует быть признанным банкротом и прекратить существование

Французский футбольный клуб «Бордо» близок к признанию банкротом и последующему расформированию, сообщает Footmercato.

По информации источника, у владельца клуба Жерара Лопеса провалилась сделка о продаже клуба финансовой группе Fenway Sport Group. Теперь боссу «Бордо» остаётся либо погасить долги клуба, которые составляют € 40 млн, либо подать заявление о признании организации банкротом, что приведёт к расформированию «Бордо».

«Бордо» из одноимённого города Бордо с сезона-2022/2023 выступает во французской Лиге 2. Клуб ранее становился шестикратным чемпионом Франции, четырёхкратным обладателем Кубка и трёхкратным победителем Суперкубка страны.

Прошедший сезон «Бордо» завершил на 12-м месте в турнирной таблице французской Лиги 2. Команда набрала 50 очков по итогам 38 матчей.