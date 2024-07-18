Результаты матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля

Вчера, 17 июля, прошли ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля (время московское):
18:00. «Струга» (Северная Македония) – «Слован» Бр (Словакия) 1:2;
20:00. «Динамо» Бт (Грузия) – «Лудогорец» (Болгария) 1:0;
20:00. «Петрокуб» (Молдавия) – «Ордабасы» (Казахстан) 1:0;
20:00. «Дифферданж» (Люксембург) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) 0:0;
22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия) 0:4;
22:00. «Эгнатия»(Албания) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) 2:1, 1:4 пен…
Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
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