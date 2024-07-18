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Результаты матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля

Результаты матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля
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Вчера, 17 июля, прошли ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля (время московское):

18:00. «Струга» (Северная Македония) – «Слован» Бр (Словакия) 1:2;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2024, среда. 18:00 МСК
Струга
Струга, Северная Македония
Окончен
1 : 2
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 Вайсс – 9'     0:2 Ристевски – 34'     1:2 Компаоре – 85'    

20:00. «Динамо» Бт (Грузия) – «Лудогорец» (Болгария) 1:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Динамо Бт
Батуми, Грузия
Окончен
1 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Мамучашвили – 3'    

20:00. «Петрокуб» (Молдавия) – «Ордабасы» (Казахстан) 1:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Окончен
1 : 0
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
1:0 Лунгу – 34'    

20:00. «Дифферданж» (Люксембург) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) 0:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Дифферданж
Дифферданж, Люксембург
Окончен
0 : 0
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Удаления: Бедоурет – 34' / нет

22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия) 0:4;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Окончен
0 : 4
РФШ
Рига, Латвия
0:1 Сантана Деослесьяно – 38'     0:2 Лемайич – 44'     0:3 Икауниекс – 45+3'     0:4 Диоманде – 56'    

22:00. «Эгнатия»(Албания) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) 2:1, 1:4 пен…

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Окончен
2 : 1
1 : 4
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
1:0 Ибрахимоглу – 17'     1:1 Лукич – 30'     2:1 Doukouo – 82'    

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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