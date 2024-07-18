Пакета сможет сыграть за «Вест Хэм» в следующем сезоне, несмотря на обвинения в ставках

Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета сможет сыграть за свою команду в следующем сезоне, несмотря на то что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила игроку обвинения в ставках на матчи с участием хавбека. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, Пакета может продолжать выступать за клуб до окончания разбирательства, срок которого может затянуться. Не исключено, что дело Пакета будет рассмотрено по окончании сезона-2024/2025.

Адвокаты Пакета сообщают, что потребуется много месяцев, чтобы получить все свидетельские показания и соответствующую информацию, потому что процесс охватывает три страны — Англию, Бразилию и Испанию — и затрагивает большое количество людей.

Пакета были выдвинуты обвинения в четырёх нарушениях относительно его поведения в матчах АПЛ с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).