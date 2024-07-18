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Новичок «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее описал свои игровые и личные качества

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее описал свои игровые и личные качества
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее описал свои личные и футбольные качества.

«Креативный игрок, хорошо владеющий мячом. Также временами я немного непредсказуем. Так что да, я думаю, это идеальные слова для меня.

Я спокойный человек, очень расслабленный. Хороший, забавный парень», — приводит слова Зиркзее пресс-служба клуба.

14 июля пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Форвард подписал контракт с английским клубом до лета 2029 года.

Напомним, 23-летний Зиркзее выступал в составе «Болоньи» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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