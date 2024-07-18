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Сергей Волков: всегда буду благодарен «Краснодару» и лично Галицкому

Сергей Волков: всегда буду благодарен «Краснодару» и лично Галицкому
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Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о своём отношении к «Краснодару», откуда в конце июня он перешёл в санкт-петербургский клуб.

«Я всегда буду благодарен «Краснодару» и лично Сергею Николаевичу (Галицкому) за всё, что они сделали для меня. Клуб дал мне возможность играть в большом футболе. «Краснодар» — мой родной клуб, но наши пути разошлись. За всё благодарен им», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Сергею Волкову 21 год. Он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн.

В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.

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