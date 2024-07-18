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Мать Мбаппе заявила, что игрок может судиться с «ПСЖ»

Мать Мбаппе заявила, что игрок может судиться с «ПСЖ»
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Файза Ламари, мать и представительница нападающего «Реала» Килиана Мбаппе заявила, что игрок может судиться с «ПСЖ», если французский клуб не выплатит задолженность по зарплате. Сообщалось, что парижане должны форварду € 100 млн.

«Если у нас не будет выбора, то да, конечно будет суд. Теперь я очень надеюсь, что контракт, который мы подписали два года назад, будет соблюдаться. Давайте перестанем говорить, что Килиан сказал, что не сказал. На самом деле, никто не может сказать, что произошло, ни я, ни представители «ПСЖ», потому что в течение двух лет Килиан и президент всегда встречали наедине, за исключением одного раза. И всё это не помешало Килиану играть с тех пор, как в феврале было сделано объявление об уходе», — приводит слова Ламари AS со ссылкой на Le Parisien.

Ранее авторитетное французское издание L'Équipe сообщило, что французский гранд не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года.

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