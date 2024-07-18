Футболист сборной Японии задержан полицией по подозрению в сексуальном насилии

Полузащитник сборной Японии и новичок «Майнца» Кайсю Сано был задержан полицией в Токио по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает Kyodo News.

По информации источника, 23-летний японец и двое его знакомых были задержаны 14 июля после заявления 30-летней женщины, которая обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии.

Сообщается, что вместе с 23-летним футболистом задержали еще двоих молодых мужчин. В сексуальном насилии всех троих обвинила женщина в возрасте около 30 лет, которая поужинала с ними и своей подругой. После ужина, уже без подруги, женщина пошла с мужчинами в отель, а потом сразу обратилась в полицию. Футболиста с друзьями задержали неподалеку от гостиницы.

Немецкий клуб выступил с официальным заявлением, отметив, что в «Майнце» удивлены новостями о задержании новичка, однако клуб воздержался от дальнейших комментариев по этому делу, сославшись на отсутствие информации. В бывшем клубе Сано «Касима Антлерс» уже заявили, что «очень обеспокоены ситуацией, касающейся его экс-игрока», и будут «внимательно следить за ситуацией».

Ранее японский футболист подписал четырёхлетний контракт с «Майнцем». Футболист должен был присоединиться к своей новой команде в воскресенье, 21 июля.