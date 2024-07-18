«ПСЖ» близок к трансферу футболиста «Бенфики». Отступные игрока € 120 млн

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс в социальной сети X (ранееTwitter).

По информации источника, руководство «ПСЖ» ведёт переговоры с португальским клубом по трансферу 19-летнего хавбека, отступные которого составляют € 120 млн.

Сообщается, что клубы близки к заключению сделке, однако у клубов есть разногласия по сумме выкупа. «Бенфика» видит сумму, близкую к клаусуле, парижане же предложили € 60 млн и ещё € 10 млн в виде бонусов.

Отмечается, что во французском клубе уверены, что все формальности будут улажены в ближайшее время и о трансфере будет объявлено официально.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб.

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