Стали известны требования Футбольной ассоциации Англии к новому тренеру сборной

Футбольная ассоциация Англии опубликует общие требования к преемнику Гарета Саутгейта и планирует провести собеседование с разными тренерами, которые соответствуют критериям для этой должности, сообщает Sky News.

Футбольная ассоциация Англии учитывает необходимость того, чтобы следующий менеджер был способен справиться с повышенным общественным интересом и вниманием, а также имел большой опыт в управлении.

Напомним, Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 со сборной Испании (1:2).

Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.

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