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«Наполи» может подписать Адриена Рабьо, игрока хочет видеть тренер Антонио Конте

«Наполи» может подписать Адриена Рабьо, игрока хочет видеть тренер Антонио Конте
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Французский полузащитник Адриен Рабьо, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Repubblica.

По информации источника, неаполитанцы начали переговоры с 29-летним футболистом, который этим летом покинул «Ювентус». Сообщается, что в трансфере заинтересован лично новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Отмечается, что Рабьо пока не ответил на это предложение. Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» сделал французу новое предложение о продлении контракта с зарплатой € 7,5 млн, однако Рабьо на него не ответил.

Всего за «Ювентус» хавбек провёл 212 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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