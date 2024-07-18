Ракитич уведомил «Аль-Шабаб» о желании незамедлительно покинуть клуб — Фабрицио Романо

Бывший полузащитник национальной команды Хорватии Иван Ракитич хочет покинуть саудовский «Аль-Шабаб», сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, Ракитич сообщил руководству клуба о решении незамедлительно покинуть клуб. Сообщается, что футболист принял решение вернуться в Европу.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет хорватский «Хайдук».

Напомним, в начале текущего года 36-летний Иван Ракитич стал игроком саудовского «Аль-Шабаба», покинув «Севилью». В минувшем сезоне хорват принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме Саудовские клубы готовы сделать Рюдигера самым высокооплачиваемым защитником — Sky Sport

Самые скандальные футболисты в истории