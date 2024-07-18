Стало известно имя кандидата на пост главного тренера Англии после увольнения Саутгейта

Кандидат на вакантную должность главного тренера сборной Англии рассматривается наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, специалист уже несколько лет входит в список интересов Футбольной ассоциации Англии. Австралийский специалист предпочитает играть в атакующий футбол с высоким прессингом.
Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии учитывает необходимость того, чтобы следующий менеджер был способен справиться с повышенным общественным интересом и вниманием, а также имел большой опыт в управлении.
Напомним, Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 со сборной Испании (1:2).
Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.
«Чемпионат» встретил финал Евро-2024 на Красной площади: