Вице-президент Аргентины эмоционально высказалась о расистском скандале вокруг сборной

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль высказалась о расистском скандале вокруг национальной команды.

«Аргентина – суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. Ни одна колониальная страна не будет нас запугивать за песню или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте изображать возмущение, лицемеры. Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!» — написала Вильярруэль в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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