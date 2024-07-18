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«Барселона» начала переговоры по трансферу чемпиона Европы Нико Уильямса — Фабрицио Романо

«Барселона» начала переговоры по трансферу чемпиона Европы Нико Уильямса — Фабрицио Романо
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Каталонская «Барселона» начала переговоры по трансферу крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, агент Уильямса встретился в Сарагосе со спортивным директором каталонской команды Деку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» решила перейти в активную фазу переговоров из-за интереса к игроку со стороны команд английской Премьер-лиги.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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