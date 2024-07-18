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«Думала, он сумасшедший». Мать Мбаппе рассказала, когда игрок впервые заговорил о «Реале»

«Думала, он сумасшедший». Мать Мбаппе рассказала, когда игрок впервые заговорил о «Реале»
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Файза Ламари, мать и представительница нападающего «Реала» Килиана Мбаппе рассказала, когда форвард впервые заговорил о «Реале».

«Первый раз, когда он заговорил о «Реале» ему было 5 лет, я думала, что он сумасшедший. Там были все его кумиры, и он хотел им подражать. В 5 лет ему снились сны. И что мне в нём нравится, так это то, что в свои 25 лет он продолжает мечтать. Можно подумать, что он равнодушен, что у него уже есть всё, что он хочет. Но это не так. Я не скажу, что он подвергает себя опасности, отправляясь в Мадрид, но он выходит из зоны комфорта. Думаю, мне также нужен был ещё один вызов», — приводит слова Ламари AS со ссылкой на Le Parisien.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ».

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