Игрок «ПСЖ» может отправиться в «Бенфику» в рамках сделки по звезде португальской команды

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш может перейти в португальскую «Бенфику» в рамках сделки по трансферу 19-летнего португальского хавбека Жоау Невеша во французский клуб. Об этом сообщает Record.

По информации источника, руководство «ПСЖ» активно ведёт переговоры с португальским клубом по трансферу 19-летнего футболиста и готово включить в сделку своего игрока Саншеша.

Ранее сообщалось, что клубы близки к заключению сделки, однако у них есть разногласия по сумме выкупа. «Бенфика» видит сумму, близкую к клаусуле, которая составляет € 120 млн, парижане же предложили € 60 млн и ещё € 10 млн в виде бонусов.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб во всех турнирах. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Минувший сезон Саншеш провёл в аренде за «Рому». Игрок провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: