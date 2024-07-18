Ашраф Хакими продлит контракт с «ПСЖ» на фоне новостей о возвращении в «Реал»

Марокканский защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими продлит соглашение с клубом, так как понимает, что является важной частью команды. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, клуб достиг принципиального соглашения с игроком о продлении контракта, но пока об этом не объявляли официально.
Ранее СМИ связывали Хакими с возвращением в «Реал», куда перешёл его товарищ и экс-партнёр по команде Килиан Мбаппе.
Ашраф Хакими является воспитанником «Реала». Действующее соглашение защитника с парижанами рассчитано до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.
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