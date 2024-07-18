Осимхен и Невеш дали согласие на переход в «ПСЖ» — Фабрицио Романо

Французский «Пари Сен-Жермен» продвигается в переговорах с итальянским «Наполи» и португальской «Бенфикой» по трансферам нападающего Виктора Осимхена и хавбека Жоау Невеша. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, оба футболиста дали согласие на трансфер и ожидают результатов переговоров между клубами.

Ранее сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово расстаться с нигерийским футболистом в случае, если поступит предложение в размере € 130 млн. «Бенфика» и «ПСЖ» же не могут договориться о сумме трансфера. Португальский клуб видит сумму, близкую к клаусуле, которая составляет € 120 млн, парижане же предложили € 60 млн и ещё € 10 млн в виде бонусов.

Трудовое соглашение Осимхена действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб во всех турнирах. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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