Жена Ди Марии отреагировала на его завершение карьеры в сборной Аргентины

Хорхелина Кардосо, являющаяся супругой 36-летнего вингера сборной Аргентины Анхеля Ди Марии, высказалась о завершении игрока карьеры в сборной после победы в финале Кубка Америки — 2024, в котором аргентинцы обыграли Колумбию (1:0).

«Я слышала, что его хотят проводить, устроив прощальный матч в Аргентине. Не знаю, сыграет ли он ещё 11 минут против Чили, но эта идея великолепна. Анхель этого заслуживает, как и фанаты, которые хотят вновь его увидеть на поле. Я бы хотела, чтобы это мероприятие прошло. Анхель тоже рад. Если это случится, он будет в восторге, потому что болельщики хотят его поприветствовать и проводить», – приводит слова Кардосо TyC Sports со ссылкой на Radio La Red.

Напомним, футболист вышел в стартовом составе «альбиселесте» и был заменён на 117-й минуте при счёте 1:0 в пользу аргентинцев. При уходе на замену Ди Мария расплакался.

Отметим, Аргентина сыграет с Чили на своём поле в рамках квалификации чемпионату мира — 2026. Игра пройдёт 5 сентября.

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