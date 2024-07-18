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«Интер Майами» с Суаресом обыграл «Торонто» в матче МЛС

«Интер Майами» с Суаресом обыграл «Торонто» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Торонто». Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

США - Major League Soccer . МЛС
18 июля 2024, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Торонто
Торонто
1:0 Гомес – 43'     2:0 Редондо – 53'     3:0 Редондо – 59'     3:1 Этьенн – 80'    

В составе победителей дубль оформил Федерико Редондо и ещё один гол в свой актив записал Диего Гомес. Лионель Месси не принимал участие в этом матче. Форвард Луис Суарес вышел на замену на 61-й минуте.

Единственный гол за «Торонто» забил Деррик Этьенн.

«Интер Майами» одержал пятую победу за последние шесть матчей. «Торонто», в свою очередь, потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очко. «Торонто» занимает восьмое место, записав в свой актив 27 очков.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Чикаго Файр», а «Торонто» проведёт матч «Клёб де Фут Монреаль».

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