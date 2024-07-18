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Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться

Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться
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Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя министра спорта Аргентины Хулио Гарро, который призвал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси извиниться за расистскую кричалку в адрес французской национальной команды.

«Канцелярия президента сообщает, что ни одно правительство не может указывать, что комментировать, что думать и что делать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному чемпиону Америки или любому другому гражданину. По этой причине Хулио Гарро перестает быть заместителем министра спорта Аргентины», — говорится в официальном заявлении в социальной сети X (ранее Twitter).

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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