Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя министра спорта Аргентины Хулио Гарро, который призвал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси извиниться за расистскую кричалку в адрес французской национальной команды.

«Канцелярия президента сообщает, что ни одно правительство не может указывать, что комментировать, что думать и что делать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному чемпиону Америки или любому другому гражданину. По этой причине Хулио Гарро перестает быть заместителем министра спорта Аргентины», — говорится в официальном заявлении в социальной сети X (ранее Twitter).

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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