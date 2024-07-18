Навас и Руис получили необычный подарок от властей родного города за победу на Евро-2024

Игроки сборной Испании Фабиан Руис и Хесус Навас получили 147 килограммов томатов от властей города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, уроженцами которого они являются. Об этом сообщает официальный YouTube-канал Muchodeporte.

Отмечается, что власти насёленного пункта решили поздравить футболистов с победой в составе сборной Испании на чемпионате Европы в Германии, вручив футболистам столько помидоров, сколько они весят. 38-летнему Навасу досталось 64,7 кг, а Руису — 83,2 кг.

Город Лос-Паласьос-и-Вильяфранка находится на юге провинции Севилья и известен выращиванием томатов. Считается, что этот город является небольшим, так как в нём проживает менее 40 тысяч человек.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1. Испания в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных.

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