«Почему опять ты?» Тюкавин рассказал, как его подкалывают в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём отношении к индивидуальным наградам.

— Что для тебя значит получать премии — в частности, от «Чемпионата»?

— Я рад, что выбирают. Делаю работу, а это небольшое вознаграждение, но всё равно приятно. Правда, в команде подкалывают: «Почему опять ты? Кто там тебя выбирает?» Отвечаю: «Не знаю — у них надо спрашивать», — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Константин Тюкавин признан лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов по итогам голосования, проводимого «Чемпионатом». В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Полное интервью с Константином Тюкавиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.