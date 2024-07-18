Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, чем отличается от звёздных нападающих из топ-лиг Европы.

— Есть футболист, который нравится в европейском футболе?

— Нравятся многие, но кумира нет. Роналду уже заканчивает. Сейчас чаще говорят о Холанде или Мбаппе. Хотя они разные и я на них не похож. У Холанда такие габариты, что нас не сравнишь. Мбаппе может и напада сыграть, и с краю. Дриблинг есть, бежит. Я, честно говоря, даже не знаю, на кого я похож. Вы как думаете? Жезус? Ну он на фланг смещается, а я больше в створе люблю играть. Получается, нет таких, ха! — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Полное интервью с Константином Тюкавиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.