Тюкавин рассказал, кто главный модник в «Динамо» после ухода Смолова

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кто главный модник в команде Марцела Лички после ухода форварда Фёдора Смолова.

— У тебя есть любимая одежда?

— Нет. Спокойно отношусь к вещам. Люблю спортивный стиль — кроссовки, шорты. Официальный — не моё. До Loro Piana пока не дошёл. Главным модником в «Динамо» был Фёдор Михайлович [Смолов], а сейчас, наверное, — Муми. У него рэперский стиль, оверсайз, очки обязательно, а ещё кепки или панамы, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Фото: Из личного архива Нгамалё

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.