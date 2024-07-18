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Футболист «Динамо» Тюкавин рассказал, как его пытались обворовать мошенники

Футболист «Динамо» Тюкавин рассказал, как его пытались обворовать мошенники
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как его пытались обворовать мошенники.

— Я не ведусь, если кого-то взламывают. В «Телеграме» многие написывают с непонятных номеров. Не знаю, откуда у них мой номер, но этого прям много. Как-то раз позвонили и хотели вообще всё со счетов у меня забрать. Непонятно кем представились. «Надо встретиться с этим человеком — там подъедет». Я ещё зачем-то с ними разговаривал… Потом даже жену спросил, зачем я вообще общался. В итоге просто сбросил, и больше не звонили — даже блокировать не пришлось, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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