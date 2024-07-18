Константин Тюкавин показал заставку на своём телефоне. Фото

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин показал заставку на своём телефоне.

— Что у тебя стоит на заставке в телефоне?

— Мы с женой на свадьбе, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Фото: Из личного архива Тюкавина

Константин Тюкавин признан лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов по итогам голосования, проводимого «Чемпионатом». В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.