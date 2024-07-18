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«Напрягает, что мой номер гуляет». Тюкавин — о звонках и сообщениях от незнакомых людей

«Напрягает, что мой номер гуляет». Тюкавин — о звонках и сообщениях от незнакомых людей
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о звонках и сообщениях от незнакомых людей.

— Многие пишут: «Подари футболку», «Подари бутсы», «Давай сфоткаемся». Когда я вижу людей вживую, стараюсь не отказывать, но вот когда мне звонят или написывают, то мне это не особо нравится. Напрягает, что мой номер гуляет. Я его даже сменил — у меня есть ещё засекреченный номер. Правда, от первого пока тоже не отказываюсь, потому что он остался у многих знакомых, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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