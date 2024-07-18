Константин Тюкавин: одна плохая игра — и тебя сразу будут поливать в интернете

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как справляется с повышенным вниманием со стороны общественности.

— Как не зазнаться, когда ты известный футболист?

— Помогает поддержка семьи и тех людей, которые сами прошли через это. Например, отец (один из самых титулованных в мире игроков в хоккей с мячом. — Прим. «Чемпионата»). Он сам сталкивался с повышенным вниманием и объяснял, что важно не задирать нос после успешного матча или хорошего гола. Одна плохая игра — и тебя сразу будут поливать в интернете. Вроде за мной не замечали зазнайства — иначе папа сразу сказал бы, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.