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«На ящике написали «Константин Кокорин». Тюкавин вспомнил, как над ним пошутили в «Динамо»

«На ящике написали «Константин Кокорин». Тюкавин вспомнил, как над ним пошутили в «Динамо»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как над ним подшучивали партнёры по команде.

— Раньше могли скрутить шипы с бутс и спрятать их куда-нибудь. Ну или намазать их чем-то — тоже бывало. Надо мной недавно пошутили: у нас в раздевалке есть именные ящики, и мне написали «Константин Кокорин». Я сразу разобрался, что это сделал массажист, хотя там, наверное, многие участвовали, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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