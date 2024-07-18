Бартон — о Гринвуде: с Мэйсоном Англия выиграла бы Евро-2024

Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Бёрнли» Джои Бартон высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Мэйсоне Гринвуде.

«Отличный переход (в «Марсель». — Прим. «Чемпионата»). Этот парень заслуживает шанса продолжить карьеру. Все мы совершаем ошибки. Никто не идеален. Англия выиграла бы Евро с этим парнем в составе. Он по-прежнему хорош, как и любой другой игрок сборной на этом Евро. Его поведение и недовольство общественности сильно сказались на его игре, но он перешёл в среднюю команду из Испании – и вернулся в нужное русло! Надеюсь, на юге Франции Мэйсон и его семья обретут мир и процветание и смогут продолжить жить», — написал Бартон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что «Марсель» договорился об условиях контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом. В минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.