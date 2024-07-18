Тюкавин рассказал, как Личка ругается на него на чешском

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как главный тренер бело-голубых Марцел Личка ругается на него на чешском.

— В чём уникальность Лички?

— Видно, насколько он открытый, общительный, улыбчивый. На базе знает каждого работника, со всеми здоровается. Приятный человек, с которым всегда можно пошутить. Если я на тренировке сделаю что-то неудачно, говорит: «Курва Тюка» (kurva — традиционное ругательство в чешском языке. — Прим. «Чемпионата»). Иногда можем в приставку поиграть — в NHL. Хотя в этом ему надо прибавлять, а то часто проигрывает, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.