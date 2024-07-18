Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин назвал максимальную скорость, до которой разгонялся на автомобиле.

— Не гоняю, страшно. Максимум 140 выжимал. 150 — вообще край. Тем более везде сейчас камеры — не погоняешь. Да и не хочется суету на дороге наводить. Бывало, что летом ездили в Киров в отпуск. Думал, будет тяжело 12 часов за рулём, но получилось нормально, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.